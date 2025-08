CDM – ” Procedono bene i dialoghi per Gutierrez, un aspetto agevola la trattativa “

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato delle importanti novità in merito alla trattativa del Napoli per Miguel Gutierrez, terzino spagnolo del Girona. Secondo quanto riportato dal quotidiano, a favorire la trattativa sono gli ottimi rapporti tra il club azzurro e l’agente del giocatore, Manuel Garcia Quilon, agente tra gli altri di diversi ex giocaatori del Napoli, come Callejon, Reina e Albiol. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Procedono in maniera spedita i dialoghi con il suo agente Manuel Garcia Quilon, presente in tante trattative nella storia recente del club di De Laurentiis: da Benitez ad Albiol, da Callejon a Reina”.