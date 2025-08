Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, scrive sul suo profilo X il futuro di Simeone, sempre più vicino al Torino. Ecco cosa riporta:

“Torino e Napoli sono alle fasi finali dell’accordo per Giovanni Simeone, con l’attaccante argentino che ha già concordato le condizioni personali. Simeone attende il via libera del Napoli per recarsi al Torino e sottoporsi alle visite mediche”.