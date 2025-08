Tuttosport – ” Pressing del Torino per Simeone, ecco la richiesta del Napoli “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle importanti novità in merito al futuro di Giovanni Simeone, attaccante del Napoli in uscita. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il Torino sarebbe fortemente interessato all’attaccante argentino. Il Napoli è stato chiaro in merito: vuole 8 milioni per il giocatore, con l’intenzione di cederlo a titolo definitivo. In caso di accordo in prestito con obbligo di riscatto, il Napoli eserciterà il rinnovo automtico per Simeone, dato il suo contratto in scadenza nel 2026. Sono attesi sviluppi nei prossimi giorni.