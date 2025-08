Rai, Venerato – ” Il Napoli può tornare su Adeyemi, ma dipende da Sancho: i dettagli “

Ciro Venerato, esperto giornalista della Rai, ha riportato delle importanti novità di calciomercato per il Napoli ai microfoni del programma ” Domenica Sportiva Estate “. Infatti, secondo quanto riferito dal giornalista, il Napoli potrebbe clamorosamente tornare alla carica per Karim Adeyemi, esterno tedesco che il club azzurro aveva già trattato a Gennaio. La sua eventuale partenza però è legata dal futuro di Jadon Sancho: se l’esterno inglese tornasse al Borussia Dortmund, allora il club e Adeyemi potrebbero decidere di separarsi, con il Napoli che sarebbe quindi pronto a riaprire le trattative per il giocatore del Bvb.