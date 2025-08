Paganini a KKN – ” Lookman può tornare in orbita Napoli, ecco perchè “

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito al futuro di Ademola Lookman e di Giovanni Simeone:

“Attenzione a Lookman per il Napoli. Ad oggi all’80% va all’Inter, ma se dovesse saltare io l’altro 20% lo do al Napoli perché il giocatore piace agli azzurri e all’Atalanta piace Raspadori, che potrebbe essere in uscita dal Napoli. Simeone? Un mese fa ospitammo Vagnati, il direttore sportivo del Torino, nella nostra trasmissione e ci fece capire che il primo obiettivo per l’attacco era proprio Simeone. Considerando poi che i rapporti tra Napoli e Torino sono buoni, soprattutto dopo l’affare Buongiorno, credo che alla fine andrà lì”.