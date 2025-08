Mediaset – ” Manna punta Gutierrez e Miretti, i dettagli “

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna starebbe spingendo per portare in azzurro Miguel Gutierrez, terzino del Girona, e Fabio Miretti, centrocampista della Juventus. Di seguito un estratto dell’articolo:

I due giocatori in questione rispondono ai nomi di Miguel Gutierrez e Fabio Miretti. Acquisti anche in prospettiva, visto che il primo ha 24 anni e il secondo solo 22, nonostante una buona esperienza anche a livello internazionale. Parte da un po’ più lontano, invece, la trattativa con la Juventus per Miretti. Il giovane centrocampista ha detto sì alle avance del Napoli e aspetta la fumata bianca per iniziare la sua avventura agli ordini di Conte. Manna ha fatto un primo tentativo, rimbalzato, per 10 milioni di euro contro i 20 chiesti da Comolli. Probabile che si arrivi alla stretta di mano a metà strada. Se ci sarà il sì a 15 milioni, allora la mediana azzurra potrà dirsi al completo”.