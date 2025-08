La Repubblica – ” Simeone, Cajuste e Raspadori i possibili partenti: il Napoli deve sfoltire la rosa “

L’edizione odierna de La Repubblica ha riportato delle importanti novità in merito al mercato in uscita del Napoli, che ha la necessità di sfoltire una rosa ampia, per poter poi chiudere gli ultimi acquisti necessari. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il Napoli deve sfoltire l’organico per fare posto ai nuovi acquisti e in uscita ci sono pure Simeone (Torino), Cajuste e soprattutto Raspadori, sempre di più nel mirino dell’Atletico Madrid. Ma il club azzurro lo valuta almeno 35 milioni e per questo la trattativa rimane per ora in stand by. Il campionato inizia tra venti giorni e non c’è fretta: i campioni d’Italia non possono sbagliare le prossime mosse”.