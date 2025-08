L’edizione odierna de La Repubblica ha riportato delle novità in merito alla trattativa del Napoli per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia obbiettivo del club come possibile vice di Di Lorenzo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il direttore sportivo Giovanni Manna resta inoltre sulle tracce di Juanlu Sanchez, che è stato prenotato dal Siviglia per diventare il vice di Di Lorenzo. Sempre che non venga confermato Zanoli”.