Il Mattino – ” Raspadori attende novità da Madrid, il Napoli fissa il prezzo: i dettagli “

L’edizione odierna de Il Mattino ha riportato delle importanti novità di mercato in merito alla trattativa tra Atletico Madrid e Napoli per Giacomo Raspadori, con il giocatore finito nel mirino dei Colchoneros. Di seguito un estratto:

“Giacomo Raspadori attende segnali da Madrid, lo scorso sabato gli emissari dei Colchoneros hanno avuto contatti con l’entourage dell’attaccante napoletano spiegando che Jack sarebbe una soluzione alternativa alla prima scelta di Simeone, ovvero Enzo Millot. L’Atletico non vorrebbe spendere la cifra della clausola rescissoria del calciatore in un’unica soluzione, ma l’entourage di Raspadori ha già fatto sapere agli spagnoli che anche il Napoli non lascerà partire il calciatore se non per una cifra importante e soprattutto con una formula conveniente. Gli azzurri non hanno chiuso alla cessione, perché i soldi eventuali della cessione di Raspa potrebbero essere investiti per completare il pacchetto offensivo di Conte, magari “scongelando” una di quelle piste mai realmente seguite in questi ultimi giorni. Vedremo se arriverà una proposta ufficiale da Madrid”.