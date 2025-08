Il Mattino – ” Il Wolverhampton spinge per Juanlu, ma il Napoli resta in corsa per il terzino “

L’edizione odierna de il Mattino ha riportato delle importanti novità in merito al futuro di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia da tempo seguito dal Napoli per rinforzare la fascia destra. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Sabato è stata una giornata importante anche per Juanlu Sanchez: il canterano è stato l’unico calciatore non utilizzato da Almeyda nella sfida amichevole contro il Marsiglia. Un segnale chiaro ma non univoco: il Siviglia vuole venderlo, ma non l’ha ancora fatto. Per questo Juanlu era tra i convocati per la sfida ma non è stato rischiato. Al Napoli restano poche ore per poter affondare il colpo. Il Wolverhampton ha avuto ieri pomeriggio un lungo colloquio con gli agenti dello spagnolo presentando una offerta formale anche per il contratto che eventualmente sarà firmato in Premier League. L’Everton, che pure si era informato sulla situazione, non è entrato nella corsa. Per ora. Per questo oggi può essere il giorno in cui verranno sciolte le riserve di una squadra di mercato che sta attendendo di capire quali siano gli sviluppi di altre trattative e fa i conti per non sbagliare”.