Cds – ” L’Inter ha offerto di meno a Lookman rispetto alla proposta del Napoli “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato un curioso retroscena, in merito all’offerta del Napoli fatta un po’ di tempo fa ad Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta che ha chiesto ufficialmente la cessione, con l’Inter pronta all’assalto per il nigeriano. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il contratto che gli offre l’Inter è a cifre più basse di quelle che a inizio estate gli aveva sventolato il Napoli e pure di quanto l’Atalanta gli aveva offerto per il rinnovo, parliamo di 5 milioni netti a stagione. Già, il rinnovo: la scadenza 2027 è una variabile che in questa storia conta tantissimo. Senza rinnovo e senza cessione, la questione Lookman si trascinerebbe fino alla prossima estate con risvolti pericolosi e un iceberg chiamato parametro zero all’orizzonte”.