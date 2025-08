Cds – ” Continua il casting del Napoli per l’esterno: ecco i profili sotto osservazione “

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe continuando le sue riflessioni per l’esterno offensivo. Diversi i profili osservati, tra questi anche quello di Jadon Sancho, esterno inglese che era finito nei radar azzurri diverse settimane fa, trattativa poi congelata dato l’inserimento della Juventus per il giocatore. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Dal campo delle riflessioni non è mai uscito il profilo di un’ala sinistra pura: i nomi in lista sono quelli di Federico Chiesa, 27 anni, in uscita dal Liverpool; Jack Grealish, 29 anni, fuori dai piani del City di Guardiola ed estremamente attirato dall’idea di raggiungere il suo ex collega De Bruyne. E ancora: nella rosa resistono i nomi di Raheem Sterling, 30 anni, al lavoro con gli esuberi del Chelsea, e Jadon Sancho, 25 anni, in partenza dallo United e accostato per settimane alla Juve”.