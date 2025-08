TMW: “L’occasione di fine mercato potrebbe essere Chiesa”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW del momento attuale del mercato del Napoli.

Ecco le sue parole: “Il club si è preso una riflessione, svanito Ndoye. L’esterno d’attacco resta una possibilità, ma non è così centrale come qualche giorno fa” e ancora: “L’idea potrebbe essere ripresa negli ultimi giorni di mercato e Chiesa potrebbe essere un’occasione. Dopo l’annata non certo facile al Liverpool ha bisogno di rilanciarsi, Conte lo stima e l’operazione potrebbe essere impostata con un prestito oneroso e la partecipazione del club inglese all’ingaggio del giocatore“.