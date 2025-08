Romano: “Grealish vuole andare al Napoli, ecco la situazione “

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Jack Grealish del Man City vorrebbe andare al Napoli. Il club Partenopeo ne è consapevole, ma non è iniziata ancora nessuna trattativa con il City. Ecco quanto riportato: “Dall’Inghilterra torna anche il nome di Jack Grealish. Posso dirvi che a Grealish farebbe più che piacere andare al Napoli, questo va detto, Kevin De Bruyne chiaramente apre una strada, ma non solo. Anche Darwin Núñez ha voluto il Napoli per un mese e mezzo, poi il club azzurro ha fatto un’altra scelta sia economica che tecnica, ma Darwin Núñez voleva fortemnete il Napoli. Insomma parliamo di giocatori di massimo livello mondiale, del massimo campionato mondiale: vederli volere il Napoli così, insomma, non è un dettaglio. Jack Grealish ci andrebbe volentieri, molto volentieri, quindi posso dire che il gradimento del giocatore per la destinazione ci sarebbe tutto. Il Napoli è consapevole di questa cosa, lo ha saputo dagli agenti con cui c’è un ottimo rapporto, è stata fatta l’operazione Gilmour un anno fa. Insomma, il Napoli conosce molto bene gli agenti di Grealish, ma ad oggi il Napoli sta facendo ancora tutte sue valutazioni, non ha ancora preso una strada definitiva sull’esterno, non ha iniziato una trattativa con il City. Tra l’altro i rapporti tra il Napoli e il City sono un altro tema di questa vicenda, il discorso legato a Jack Grealish parte dal giocatore a cui farebbe molto piacere andare al Napoli“.