Repubblica – Gattuso consiglia a Chiesa di tornare a giocare in Italia

Per la fascia sinistra del Napoli, resta ancora il nome di Federico Chiesa, attualmente al Liverpool. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il Napoli andrebbe alla ricerca di un attaccante di valore, solo in caso di cessione di Raspadori, che è voluto dall’Atletico Madrid: tra questi, appunto, spunta il nome di Chiesa. L’ex attaccante della Juventus ha trovato poco spazio al Liverpool e vuole tornare a giocare in Italia per riconquistarsi un posto in Nazionale: a suggerirgli ciò è l’attuale CT della Nazionale Italiana, Gennaro Gattuso.