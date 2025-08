L’edizione odierna de Il Mattino parla del futuro di Giovanni Simeone del Napoli. Il Torino ha raggiunto un accordo di massima con l’attaccante argentino per portarlo ad indossare la maglia granata per la nuova stagione. Come riportato dal quotidiano, è molto probabile che questa settimana le trattative prenderanno una svolta positiva tra i due club: per quanto riguarda le cifre, il Napoli recupererà 10 milioni di euro dall’eventuale cessione del Cholito.