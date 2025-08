Il Mattino – Conte e De Laurentiis chiedono almeno 35-40 milioni per Raspadori

L’edizione odierna de Il Mattino parla della situazione Raspadori-Atletico Madrid. Come riportato dal quotidiano, i colloqui tra la società dei Colochoneros e l’entourage dell’attaccante del Napoli hanno portato a una prima apertura per il trasferimento: tuttavia, la società dell’Atletico non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale. Nel frattempo, la cifra chiesta da Conte e De Laurentiis per Raspadori è di almeno 35-40 milioni di euro: in quel caso, il club Partenopeo valuterebbe la cessione dell’ex attaccante del Sassuolo per poi andare alla ricerca di un rinforzo offensivo.