Di Marzio: “Il Neom prova a soffiare Cajuste all’Ipswich, ecco le cifre proposte”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Neom (club arabo) ha rilanciato l’offerta per Jens Cajuste, centrocampista svedese del Napoli. Il calciatore classe 99 è rientrato dal suo prestito all’Ipswich ma il club inglese vuole provare ad riprelnderlo in prestito per un altro anno: il Neom, però, vuole tentare di anticipare i Tractor Boys. Ecco quanto riportato dal giornalista: “Il club dell’Arabia Saudita ha rilanciato l’offerta al Napoli per il centrocampista Jens Cajuste. Il Neom propone un prestito a 2.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 8. In caso di mancato riscatto, la penale sarebbe di 2.5 milioni“.