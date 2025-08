Come riportato da SportMediaset, è praticamente fatta per l’arrivo di Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 di proprietà del Napoli, al Pescara: la formula è quella del prestito secco. Dal 2020 il club Partenopeo ha sempre ceduto in prestito il giovane attaccante rispettivamente al Legnago Salus, al Renate, alla Pro Sesto, all’Avellino, al Bari e alla Juve Stabia.