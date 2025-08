Secondo Sky Sport, il Napoli sembra aver abbandonato la pista per Juanlu Sanchez terzino spagnolo del Siviglia. Il calciatore classe 2003, obiettivo di mercato del club Partenopeo da diverse settimane, è vicinissimo al Wolverhampton che ha accontentato le richieste economiche del Siviglia, offrendo 17 milioni di euro per lui, raggiungendo così un accordo per portarlo in Inghilterra. Dunque, dopo Ndoye, il Napoli vede sfumare anche Juanlu.