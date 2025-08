Moretto: “Offerta da parte dell’Ipswich Town per Cajuste, ecco le cifre”

Jens Cajuste potrebbe tornare all’Ipswich Town. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto sul suo profilo X, il club inglese avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Napoli per il centrocampista svedese. L’offerta è un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto che diventa obbligatorio in caso di promozione in Premier League sui 7,5 milioni di euro. Cajuste fu già mandato in prestito la scorsa stagione proprio all’Ipswich ma non venne riscattato: adesso però, il club inglese sembra volero riportare per un altro anno a Portman Road.

