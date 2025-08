La fila per Giacomo Raspadori, attaccante classe 2000 del Napoli, si allunga: come riportato dal quotidiano Il Mattino, oltre all’Atletico Madrid, ci sono anche Atalanta e Juventus che osservano il calciatore. Tuttavia, l’Atalanta è distratta dall’affare Lookman e la Juve non ha denaro fresco da investire fino alla cessione di Vlahovic: inoltre, il Napoli chiede almeno 35 milioni di euro. Nel frattempo, anche il Newcastle sembra interessato all’ex calciatore del Sassuolo.