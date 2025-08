Come riportato dal giornalista Maximo De La Cruz Ramirez di Sevilla Actualidad sul suo profilo X, il Wolverhampton non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale al Siviglia per Juanlu, obiettivo di mercato del Napoli. Nel frattempo, il club Partenopeo resta in contatto con l’entourage del giocatore: assicurano che viaggeranno in Italia dopo il Trofeo Antonio Puerta, che si giocherà il 4 agosto.

A ver sobre Juanlu. No hay oferta de los #Wolves, al menos ahora, solo conversaciones avanzadas. El #Napoles están en contacto con el entorno del jugador, e informan de que están tranquilos con la operación. Que después del Trofeo Antonio Puerta viajará a tierras italianas. — Máximo de la Cruz Ramírez Ramírez (@ramirezmaximodc) August 1, 2025