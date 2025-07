Vice Lookman – L’Atalanta ha due preferiti: uno gioca nel Napoli

Dopo la cessione di Retegui in Arabia, ora l’Atalanta deve far fronte al mal di mancia di Ademola Lookman. Il nigeriano si è promesso all’Inter, che ha messo sul tavolo un’offerta di 42 milioni più 3 di bonus, la richiesta della Dea è di 50 milioni. L’Atalanta studia già l’alternativa e come riporta Tmw, ci sono interessi concreti per due giocatori: Mateta e Raspadori. Il primo gioca in Premier, 30 gol nelle ultime due stagioni e una valutazione di 35 milioni. Ha 28 anni e non sarebbe una plusvalenza per i neroazzurri che però lo seguono da molto vicino. Raspadori piace molto, la valutazione è alta e il Napoli non è troppo convinto di una sua cessione.