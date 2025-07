Come riporta il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte, l’arrivo di Juanlu dal Siviglia non è scontato: “La trattativa va avanti, ma non escludo che gli azzurri potrebbero cambiare obiettivo come fatto con Ndoye. Difficile la permanenza di Zanoli, se Conte avesse voluto puntarci lo avrebbe fatto fin da subito”.