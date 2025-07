Sky conferma: “Spinazzola alto e si punta Gutierrez, questo l’ingaggio proposto al calciatore”

Nelle ultime ore pare che il Napoli abbia deciso di mettere in stand-by l’esterno d’attacco per concentrarsi sulle altre zone del campo. Come riporta Sky Sport, l’idea è quella di proporre Spinazzola più alto per garantire un maggiore equilibrio. L’obiettivo numero uno è diventato Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 del Girona. Già presentata una prima offerta al calciatore di 2,5 milioni di euro, al club spagnolo è in arrivo un’offerta di circa 20 milioni più bonus.