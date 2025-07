Altro affare Napoli-Cremonese? Dopo Zerbin un altro azzurro può finire in Lombardia

Alessio Zerbin alla Cremonese potrebbe non essere l’unico affare tra i due club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i grigiorossi stanno cercando un attaccante e il nome più in voga è quello di Giuseppe Ambrosino del Napoli. Il calciatore è reduce dall’Europeo under 21 e dal prestito in B con il Frosinone, dove ha totalizzato 5 gol. E’ in uscita e piace molto a Nicola, nel frattempo Ambrosino è a Castel di Sangro con gli azzurri, ma sono attese novità nei prossimi giorni.