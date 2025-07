Tuttosport – ” Napoli, ecco perchè Ndoye ha scelto la Premier League “

L’edizione odierna Tuttosport ha svelato i motivi della scelta di Dan Ndoye di approdare in Premier League, sponda Nottingham Forest. Ecco un estratto dell’articolo:

“Non è bastata l’ultima offerta di venerdì scorso al Napoli per assicurarsi Dan Ndoye, che alla fine ha scelto di approdare al Nottingham Forest. A fare la differenza i maggiori denari messi sul piatto dal club inglese sia per il giocatore (stipendio da 5 milioni netti a stagione rispetto ai 3 più bonus offerti dagli azzurri) sia per il Bologna. I campioni d’Italia, infatti, si erano spinti fino a 35 milioni più 7 di bonus: totale 42. Gli stessi che il Forest ha garantito come base fissa a cui sommare altri 4 milioni di bonus più il 20% sulla futura vendita.”