La Repubblica – ” Napoli, servono ancora tre acquisti per completare la rosa “

“Un terzino, un mediano e un esterno offensivo. Il vertice di Ischia non ha cambiato le linee guida del mercato del Napoli, che però potrebbe svilupparsi d’ora in poi seguendo delle priorità differenti. Sfumata la lunga trattiva per l’acquisto dal Bologna di Dan Ndoye, infatti, il club azzurro sta pensando di mettere momentaneamente in stand by la caccia a un altro attaccante, non avendo individuato un giocatore con le stesse caratteristiche dello svizzero: appena passato al Nottingham Forest. Il vertice sinistro del tridente è stato comunque già rinforzato con l’acquisto dal Psv dell’olandese Noa Lang e in quella posizione ha dimostrato di sapersela cavare bene all’occorrenza pure Leonardo Spinazzola.“