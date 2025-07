La Repubblica – ” Napoli, possibile nuovo tentativo per Musah: i dettagli “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro starebbe pensando di fare un nuovo tentativo per Yunus Musah, centrocampista del Milan in uscita. Di seguito un estratto dell’articolo:

“I campioni d’Italia avevano in pugno all’inizio di giugno lo statunitense Yunus Musah, che il Milan continua a considerare cedibile e avrebbe le caratteristiche giuste per diventare il vice di Anguissa: in una linea mediana che è priva di un autentico incontrista. Dal vertice di Ischia è emersa la possibilità di fare un altro tentativo per il centrocampista dei rossoneri, che potrebbe diventare dunque il settimo rinforzo estivo del Napoli.”