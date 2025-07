Il Mattino – ” Napoli, Conte vuole l’esterno il prima possibile “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle interessanti novità in merito alle richieste del mister Antonio Conte alla società. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, il mister salentino avrebbe richiesto un’accelerazione per l’acquisto dell’esterno, e non solo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Conte vuole inserire al più presto il nuovo esterno e completare così la rosa, ma al tempo stesso ha chiesto stabilità sul fronte delle uscite. Nessuna cessione negli ultimi 15 giorni di mercato, soprattutto se riguarda giocatori chiave. L’esterno offensivo, invece, deve arrivare ‘a casa’ quanto prima.”