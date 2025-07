L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle novità riguardo il mercato del Napoli, che è alla ricerca dell’esterno sinistro da aggiungere a Noa Lang. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Il club ha bisogno di un esterno offensivo che faccia coppia con l’ultimo arrivato Noa Lang. Oppure con Politano dall’altro lato del campo, nulla è escluso. Ma non sarà una scelta di ripiego: il Napoli non compra tanto per comprare. E le operazioni fatte fin qui, tutte, lo hanno già spiegato.”