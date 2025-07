Il Mattino – ” Grealish verrebbe di corsa al Napoli, ma c’è un aspetto che fa rallentare la trattativa “

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che è alla ricerca di un esterno offensivo. Diversi i nomi sondati, tra Kevin, Sterling, Chiesa e Grealish, esterno del Manchester City. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’inglese sarebbe contento di approdare in azzurro. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’inglese verrebbe di corsa in Italia, ma serve far combaciare parametri e numeri. Non mancherebbero le pretendenti in Inghilterra: l’Everton ieri ha avuto un primo approccio serio per l’esterno del ManCity, avrebbero disponibilità importante per pagare il suo stipendio senza troppi contributi, ma anche il West Ham ci ha pensato: in queste ore potrebbero fare anche loro una prima offerta all’entourage del calciatore.“