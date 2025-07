Gds – ” Napoli, per l’esterno occhi puntati sulla Premier “

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha svelato delle novità in merito al calciomercato del Napoli, ancora alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto. Secondo quanto riportato dalla rosea, il club azzurro starebbe osservando con attenzione tre profili: Raheem Sterling, Jack Grealish ed Alejandro Garnacho, tutti e tre in uscita dai rispettivi club. Per i primi due l’ostacolo principale è rappresentato dall’ingaggio, considerato troppo elevato per i parametri del Napoli, per Garnacho invece la trattativa potrebbe essere più semplice, ma con la presenza di diversi club interessati all’argentino. Situazione quindi tutta da monitorare, e non sono escluse le sorprese.