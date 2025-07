Gds – ” Cajuste verso l’Arabia, accordo vicino con il Neom “

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Jens Cajuste sarebbe vicino al trasferimento al Neom, club neopromosso dell’Arabia Saudita. Infatti, secondo la rosea, il Napoli e il club arabo stanno trattando sulla base di un’offerta da 2 milioni di prestito, più eventuali 7 milioni del riscatto, nel caso in cui il centrocampista svedese convincerà la dirigenza del club. Quindi altra cessione in vista per il club azzurro, che sta definendo diverse operazioni di mercato.