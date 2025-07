De Canio a KKN – ” Zanoli può essere il vice Di Lorenzo. Miretti ? Buon giocatore “

Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Ecco le sue dichiarazioni in merito a Zanoli e Miretti, obbiettivo di mercato degli azzurri:

“La preparazione estiva non è cambiata, le preoccupazioni di oggi sono quelle di ieri. Zanoli vice Di Lorenzo? Ha fatto bene quando è stato chiamato. Lui potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire questo ruolo. Miretti? Lui è un buon giocatore, può fare la riserva: è un giocatore che si sta formando e che ha un buon talento. Il profilo è quello giusto, sarebbe un’alternativa credibile. Ndoye al Nottingham per circa 50 milioni? Le squadre, visti i maggiori introiti, possono sicuramente andare oltre rispetto alla squadre italiane”.