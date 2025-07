La telenovela che ci ha accompagnato per due stagioni sta volgendo al termine. Dopo mesi di trattative saltate, club rifiutati e con i rapporti che si stavano facendo sempre più tesi, alla fine Victor Osimhen cambierà veramente squadra, e questa volta in maniera definitiva: lo aspetta il Galatasaray, che è riuscito a dare le garanzie economiche necessarie per far convincere il Napoli a far partire il bomber nigeriano. Di seguito le immagini postate dall’attaccante sul suo profilo Instagram: