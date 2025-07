Cds – ” Napoli, valutazioni approfondite per l’esterno. E può esserci una sorpresa “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle interessanti novità in merito al Napoli e alle sue strategie di mercato. Non è un segreto che il club azzurro sta cercando da diverso tempo un esterno da affiancare a Noa Lang, ma secondo quanto riportato dal quotidiano, potrebbe anche esserci una soluzione interna. Ecco un estratto dell’articolo:

“Arriverà sicuramente? Non è detto. Sterling e Grealish sono idee che stuzzicano ma sono piste complesse per i parametri dell’ingaggio, così resiste un’altra ipotesi alternativa, ovvero la permanenza di Raspadori, interprete duttile per il quale Conte nutre grande stima e che nel gioco delle coppie può giocare ovunque. Ci saranno valutazioni approfondite.”