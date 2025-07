Simeone-Pisa non si sblocca e si inserisce un nuovo club italiano: i dettagli

Giovanni Simeone è in uscita dal Napoli, con il Pisa in prima fila pronta ad accaparrarsi l’argentino. Come riporta Tuttosport, la trattativa stenda a decollare e sul giocatore potrebbe inserirsi il Torino. I rapporti tra le due società sono ottimi dopo le trattative concluse per Milinkovic-Savic e Ngonge. Ad oggi non sono arrivate offerta agli azzurri, chieste sole informazioni per verificare la fattibilità dell’operazione. Serve prima l’uscita di Sanabria, poi i granata faranno la loro mossa. Il Napoli vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, o in alternativa un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizione. Per la seconda ipotesi serve prima il rinnovo del calciatore, in scadenza nel 2026.