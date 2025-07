Sfuma Ndoye – Oggi visite mediche con il Nottigham: le cifre dell’affare

Come riporta Fabrizio Romano su X, oggi Dan Ndoye completerà una parte delle visite mediche con il Nottingham, dopo aver trovato l’accordo con il Bologna per 40 milioni di euro più 5 di bonus nella giornata di ieri. Inserita nel contratto anche una percentuale del 10% a favore dei rossoblu sulla futura rivendita del calciatore. Sfuma così l’ipotesi Napoli, che tanto aveva lavorato in queste settimane per provare ad ingaggiare il calciatore su richiesta di Conte. Si studiano le alternative, che ad oggi portano quasi tutte in Premier ad eccezione di Nusa del Lipsia.