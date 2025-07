Federico chiesa lascerà il Liverpool in questa sessione di mercato e il suo sogno è quello di tornare in Italia. Alcune società nel nostro campionato, tra cui il Napoli, hanno già presentato delle offerte, lo riporta Niccolò Schira su X: “Federico Chiesa vorrebbe tornare in Serie A. L’esterno non è nei piani del Liverpool ed è pronto a lasciare il club inglese quest’estate. A Chiesa sono arrivate offerte dal Napoli, il Milan, l’Atalanta e la Roma“.