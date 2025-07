Genoa, è fatta per Ostigard: l’annuncio ufficiale

Poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del Genoa per l’annuncio di Leo Ostigard, si tratta di un ritorno per lui al grifone. L’ex difensore del Napoli, prima di passare agli azzurri, aveva giocato con la maglia rossoblù nel 2022. Questo il comunicato del club:

Leo Skiri Østigård è un nuovo giocatore del Genoa. Il difensore nato a Åndalsnes il 28 novembre 1999 arriva in prestito dal Rennes, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In Serie A Enilive ha vestito i colori rossoblù già nella stagione ‘21/22, vincendo in seguito uno scudetto con il Napoli. Con la Nazionale maggiore norvegese vanta 31 presenze e un gol. A livello professionistico ha all’attivo oltre 200 presenze e 14 reti con i club di appartenenza.

Bentornato a Genova, Leo!“.