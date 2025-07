Il Paok come riporta Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, vorrebbe chiudere in queste ore per un calciatore del Napoli. Si tratta di Walid Cheddira, ex attaccante di Bari e Frosinone, di proprietà del club azzurro. Il club greco ha rilanciato la sua offerta.

Sulle tracce del 27enne, ci sarebbe anche l’Hellas Verona, che quest’oggi ha avuto un contatto diretto con il Napoli.