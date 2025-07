Tuttosport – ” Ndoye tra il Napoli e Nottingham, il Bologna spera di far scatenare l’asta per lo svizzero “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle importanti novità in merito al futuro di Dan Ndoye, giocatore finito da tempo nel mirino del Napoli e non solo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe anche la concorrenza del Nottingham Forest per l’esterno svizzero, con il Bologna che spera di far scatenare un’asta per il suo gioiello. Di seguito un estratto dell’articolo:

“La concorrenza del Nottingham Forest non è stata ancora del tutto debellata, nonostante l’offerta degli inglesi al Bologna sia decisamente inferiore (30 milioni più bonus) per ora rispetto a quella azzurra. I partenopei sono pronti a spingersi fino a 42 milioni (bonus compresi) per accaparrarsi l’esterno offensivo svizzero. Una mossa che avvicinerebbe sensibilmente il Napoli alle richieste emiliane. Il patron rossoblù Saputo continua a chiedere almeno 45 milioni per cedere il talento svizzero. Una valutazione sicuramente elevata, tuttavia motivata dal fatto che il 15% del ricavato finirà poi nelle casse del Basilea. Ecco perché il Bologna sta provando a scatenare un’asta al rialzo tra campani e Forest, col chiaro intento di monetizzare il più possibile dall’addio del gioiello elvetico.”