Tuttosport – ” Napoli, resiste il nome di Sterling per la fascia “

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato delle novità di calciomercato per quanto riguarda il Napoli, che è alla ricerca di un esterno sinistro che possa completare il reparto, dopo l’acquisto di Noa Lang dal Psv. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sta valutando la fattibilità economica per acquistare Raheem Sterling, dato che l’esterno inglese percepisce un ingaggio elevato. Di seguito un estratto dell’articolo:

“L’ex enfant prodige del Manchester City si è un po’ perso negli ultimi anni tra Chelsea ed Arsenal. Coi Gunners che l’hanno rispedito ai cugini londinesi dopo l’ultima annata deludente. Difficile però che possa restare coi Blues, visto che non rientra nei piani di Enzo Maresca. Ecco perché può diventare un’ occasione di mercato a prezzi tutto sommato non clamorosi (intorno ai 20 milioni). Motivo per cui il ds dei campani Manna ha già sondato il terreno, anche se l’elevato ingaggio in doppia cifra rappresenta un ostacolo alla trattativa, a meno di un robusto incentivo all’esodo da parte del club di Todd Boehly.”