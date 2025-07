Ndoye va al Nottingham! Il Napoli si tira fuori e valuta le alternative: le ultime

Il Napoli si chiama fuori dalla corsa per Dan Ndoye. Il club partenopeo ha deciso di non andare oltre i 40 milioni di euro, bonus inclusi, per l’esterno svizzero. Una scelta maturata di comune accordo tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte, con cui c’è totale sintonia sulle strategie di mercato. Sul giocatore, infatti, è piombato con forza il Nottingham Forest, pronto a chiudere l’operazione offrendo un ingaggio superiore a quello proposto dagli azzurri.

Intanto, a Lacco Ameno, presso l’hotel Regina Isabella, si è tenuto un nuovo vertice di mercato tra Conte e De Laurentiis. Il tecnico è apparso sereno e soddisfatto per quanto fatto finora, ma ha ribadito la necessità di completare la rosa con almeno altri due innesti di qualità, oltre a valutare le uscite. Il dialogo tra le parti è costante e l’obiettivo resta quello di consegnare al mister una squadra competitiva entro la prima metà di agosto, in vista della preparazione finale e dell’inizio del campionato. Al momento, il club valuta soluzioni alternative per le fasce.