La Repubblica – ” Napoli, possibile ritorno di fiamma per Garnacho: i dettagli “

L’edizione odierna de la Repubblica ha svelato un’importante notizia di calciomercato riguardo il Napoli, che dopo l’acquisto di Noa Lang, è ancora alla ricerca di un esterno sinistro, per completare il reparto. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro starebbe pensando di nuovo ad Alejandro Garnacho, già cercato e trattato nella sessione di calciomercato invernale. Di seguito un estratto dell’articolo:

“È possibile che tornino infatti di attualità un paio di obiettivi già inseguiti invano nello scorso mese di gennaio, dopo l’improvvisa cessione di Kvaratskhelia. All’epoca il club azzurro le provò tutte per mettere a disposizione di Conte Alejandro Garnacho: l’attaccante spagnolo naturalizzato argentino del Manchester United. L’affare non si fece per le richieste troppo esose del club inglese e del giocatore, che adesso sono però separati in casa e potrebbero quindi abbassare lo loro pretese.”