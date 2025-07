Il Mattino – ” Il Napoli non rilancerà per Ndoye: se il Bologna non abbassa la richiesta, pronto il piano B “

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sulla lunga trattativa che il Napoli sta conducendo per Dan Ndoye, esterno svizzero finito ne mirino del club azzurro. Però, secondo quanto riportato da quotidiano, il Napoli non rilancerà e non aspetterà in eterno il Bologna: il club felsineo deve abbassare la richiesta, altrimenti il Napoli sarebbe pronto a fiondarsi su altri obbiettivi. Di seguito un estratto dell’articolo.

“Uno degli obiettivi condivisi da Antonio Conte e da De Laurentiis è quello di evitare di prendere parte ad aste e giochetti al rialzo sul prezzo di questo o quel calciatore. E su questo sono perfettamente allineati. Insomma, se la valutazione non è quella giusta (come nel caso di Ndoye, per esempio), Conte e De Laurentiis hanno un accordo: non bisogna insistere, rilanciare, contro-rilanciare. Dunque, i 40 milioni chiesti dal Bologna per Ndoye sono considerati eccessivi: o i felsinei abbassano le pretese o scatta il piano B per l’esterno”.