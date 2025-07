Cds – ” Napoli, in stand-by la trattativa per Juanlu. E Zanoli può restare “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato delle interessanti novità di calciomercato in merito alla trattativa del Napoli per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia finito nel taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna. Però, secondo quanto riportato dal quotidiano, la trattativa sarebbe in stand-by, a causa delle richieste del club spagnolo. Di seguito un estratto dell’articolo:

“Poi le valutazioni sui terzini: occhi attenti per osservare Zanoli sin dall’inizio del ritiro e Juanlu Sanchez, 21 anni, congelato. Con il Siviglia che oltre a 17 milioni vorrebbe anche il 10% sulla rivendita”.