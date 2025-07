Arrivano ulteriori conferma per la chiusura della telenovela Osimhen. Orazio Accomando, esperto di mercato di SportMediaset, ha postato sul proprio account X la notizia del probabile imminente viaggio del nigeriano, in dettaglio: “Osimhen dovrebbe volare a Istanbul domani per iniziare la seconda avventura con la maglia del Galatasaray“.